A POSSE DE CACÁ COLCHÕES

Convidado por Roberto Barbosa, do Grupo Minas Aço, presidente do Partido Progressista de Itabuna, e pelo próprio Cacá Colchões, estive na cerimônia de sua posse, ontem, sábado (1), no comando do PP da vizinha e irmã cidade de Ilhéus.

Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, siglas partidárias e, principalmente, com a ala feminina do partido, que deu um show à parte. A animação de todos com o prefeiturável Cacá Colchões chamou atenção.

Cacá chegou no evento acompanhado pelo vice-governador João Leão, do secretário estadual do PP, Jabes Ribeiro, dos deputados estaduais Rosemberg Pinto (PT), Eduardo Salles (PP) e do federal Cacá Leão, filho do vice-governador.

Ednei Mendonça, Bebeto Galvão, Paulo Moreira e Rodrigo Cardoso, respectivamente presidentes municipais do PT, PSB, PL e PCdoB marcaram presença, além de várias lideranças regionais e dos edis Makrisi (PT) e os progressistas Tarcísio Paixão e Aldemir Almeida.

O elogio mais contundente ao prefeiturável Cacá Colchões, que fez um bom discurso, mostrando que conhece os problemas de Ilhéus, ressaltando a importância do turismo, ficou por conta de João Leão: “Ele é como um filho para mim. Um homem íntegro, família, trabalhador e que conhece as necessidades da cidade. A presidência municipal do nosso partido está bem representada”, disse o vice-governador.

O ex-prefeito Jabes Ribeiro, a segunda liderança mais influente do PP da Bahia, lembrou que Cacá foi um vice-prefeito atuante, que adquiriu muita experiência no cargo.

O comentário, depois do sucesso da posse de Cacá, é que o atual alcaide Mário Alexandre, do PSD do senador Otto Alencar, mais conhecido como Marão, terá um adversário difícil na sua tentativa de conquistar o segundo mandato consecutivo via instituto da reeleição.

Assim como em Itabuna, com Mangabeira (PDT) caminhando para uma polarização com Fernando Gomes (sem partido), a irmã e vizinha Ilhéus, a princesinha do sul da Bahia, pode ter um Marão versus Cacá bastante acirrado.