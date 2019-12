A trajetória vitoriosa de Magno Santos

Da geração de POLÍTICO/POLÍTICO, morreu mais um Companheiro da melhor geração política que a Bahia já teve.

Magno Santos Silva, participou de todas as lutas para o restabelecimento da democracia plena na Bahia e no Brasil, desde a década 70/80.

Participou na reorganização das políticas estudantis em Salvador;

Participou conosco na organização e realização das DIRETAS JÁ pelo Sudoeste da Bahia;

Juntamente com Jabes Ribeiro e Jersulino Morais, criou e liderou o maior movimento de renovação política da Bahia, o RENOVAR COM AS BASES do nosso original e autêntico MDB.

Participou conosco nos eventos e comícios que coordenamos na Campanha Vitoriosa de Waldir Pires ao Governo da Bahia e, posteriormente, foi nosso assessor na CORDEC, tendo nos ajudado na constituição das 238 Comissões Consultivas e Participativas e de Defesa Civil por todo o Estado da Bahia.

Corajoso, empreendedor e visionário, em Sergipe, com mais 6 companheiros e colegas, fomos sócios no Hospital José Franco em Nossa Senhora do Socorro.

Político por sensibilidade e vocação e sem perder os sonhos da construção de uma sociedade justa e equilibrada e Bioquímico de formação, Magno era um empresário bem sucedido na Bahia e em Rondônia, onde atuava também, ultimamente.

Impulsivo e batalhador, MAGNO foi um autêntico “revolucionário do bem” e ficará sempre em nossa memória e na HISTÓRIA COM H da política da Bahia.

Vá em paz, A LUTA CONTINUA.

Dr. Armenio Santos

-Médico de Profissão

-Político Social por sensibilidade e vocação,