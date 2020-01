Acaba greve em empresa de ônibus de Itabuna; salários na conta

Após dez dias em greve, motoristas da empresa São Miguel tiraram os ônibus da garagem e voltaram ao trabalho, no final desta tarde de sexta-feira (30), em Itabuna. Ouvido há pouco pelo Diário Bahia, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, arlensen Nascimento, confirmou que “a paralisação só terminou porque os salários caíram na conta por volta de 16h30min”.

Diante do pagamento da quinzena pendente desde o dia 20, as atividades voltam ao normal para condutores, cobradores e, também, a equipe do serviço interno da viação. A frota da citada empresa é composta por 46 ônibus.