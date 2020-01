Acaba greve na Santa Casa de Itabuna

Após dois dias de greve dos funcionários, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna anunciou o crédito em conta de financiamento federal para imediato pagamento do salário de dezembro e do décimo terceiro salário dos cerca de 1.600 servidores. Eles haviam paralisado as atividades ontem (22).

Segundo nota encaminhada pela provedoria, os serviços deverão ser restabelecidos ainda nesta quinta-feira (23). “Tendo sido cumprido o esperado, a instituição aguarda o encerramento da greve por parte dos funcionários, prevendo a normalização integral das atividades ainda no turno das 19h de hoje”, diz a mensagem.