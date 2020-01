Quem trafegava pela BR-116 no início desta tarde tomou um susto ao ver uma carreta atravessada na pista, já no território de Vitória da Conquista. Ainda não foram esclarecidas as causas do acidente nem há registro de feridos.

Por causa do acidente a pista ficou interditada nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a alternativa encontrada foi desviar o trânsito pelas laterais da rodovia. (Com informações do G1-Bahia)