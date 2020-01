Acidente de carro mata jovem que voltava de uma festa

Vinícius Cruz Cerqueira, 20, se divertiu num festa, em companhia de amigos, mas não teve um final feliz, pois ao voltar para casa, na madrugada deste sábado, 11, ele morreu quando o carro em que viajava chocou-se com um caminhão. O acidente ocorreu na BR-116, proximidades de Jequié.

O carro era dirigido pelo próprio Vinícius, que teria invadido a contramão justamente no momento em que surgiu o caminhão. O jovem estava em companhia de dois amigos, que escaparam com vida do acidente. Porém, sofreram ferimentos (leves) e foram socorridas no Hospital Geral Prado Valadares.

No caminhão, segundo a Polícia Rodoviária, viajavam três pessoas. Delas, apenas o motorista saiu ileso, enquanto que as outras, uma mulher e um homem, foram socorridas pelo SAMU e hospitalizadas em Jequié. O caminhão transportava uma mudança para Manoel Vitorino, cidade vizinha.