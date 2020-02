Adeus à mulher que morreu atropelada por caminhão de lixo

Será sepultado às 9 horas deste domingo, em Itabuna, o corpo de Keila Rodrigues, 39 anos. Ela morreu às 7 horas da manhã deste sábado, 15, após ser atropelada por um caminhão de lixo, que seguia em marcha a ré pela rua Maria Oliveira, no bairro Santo Antônio.

A vítima foi colhida pelo veículo quando atravessava a via com uma sacola de pão nas mãos. Um vizinho chegou a gritar para avisar o motorista de que havia uma pedestre passando, mas ele não ouviu e acabou passando com o veículo sobre a mulher.

Segundo a empresa Biosanear, responsável pela coleta de lixo na cidade, a prioridade no momento é dar assistência à família enlutada.

O condutor e os ajudantes já foram ouvidos na delegacia e ele deverá responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).