Aeroporto de Ilhéus anuncia voos extras na semana do Carnaval

A informação foi divulgada esta semana pela Socicam – concessionária do Aeroporto Jorge Amado. São aguardados cerca de 59 mil passageiros, entre embarques e desembarques das operações regulares, e desse total, 2.200 nos voos extras, para os dias 21, 22, 25 e 26 de fevereiro, período do carnaval. As principais origens e destinos no período serão Rio de Janeiro e São Paulo, Belo Horizonte.

A oferta de mais voos representa benefícios para o trade turístico, a boa ocupação da rede hoteleira e a demanda de serviços no comércio local, como explica o secretário da Cultura e do Turismo de Ilhéus, Fábio Manzi Júnior. “A iniciativa adotada pelo prefeito Mário Alexandre visa dar continuidade à atração de investimentos, requalificação dos pontos turísticos e históricos e fomento ao turismo, uma atividade primordial para a economia de Ilhéus”.

Cruzeiro – Além da movimentação no aeroporto, a economia é aquecida com a chegada das escalas de transatlânticos no porto. O próximo navio previsto para atracar é o MSC Seaview, que retorna à cidade no próximo dia 29 de janeiro, às 8h. Ilhéus oferece aos visitantes passeios no Centro Histórico, tour pelas praias exuberantes, fazendas de cacau e mirantes panorâmicos.

Carnaval do povo – Durante a folia momesca, de 21 a 26 de fevereiro, a Avenida Soares Lopes receberá a alegria, a animação de ilheenses e turistas e o alto astral espontâneo dos blocos. A Prefeitura disponibilizará a estrutura necessária para o Carnaval do Povo, que contará com o fornecimento de médicos, enfermeiros, ambulâncias de plantão, policiamento ostensivo e sanitários químicos.