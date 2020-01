Aeroportos de Porto Seguro e Ilhéus terão oferta de voos extras em fevereiro

As cidades de Porto Seguro e Ilhéus estão entre os destinos mais procurados por turistas de outros estados do Brasil e também de fora do país no carnaval. Para atender essa demanda, os aeroportos regionais, em ambos os locais, terão oferta de voos extras no mês de fevereiro. Juntos, os equipamentos da Costa do Descobrimento e do Litoral Sul baiano tem a estimativa de receber 226 mil pessoas nesse período.

Na Costa do Descobrimento, o aeroporto de Porto Seguro ofertará 245 voos extras no mês de fevereiro, além dos 442 regulares previstos. Um crescimento em mais de 55% no número total de voos. A expectativa é que cerca de 178 mil passageiros devem chegar ou partir pelo equipamento aeroportuário nesse período. Além de Salvador, as aeronaves terão como principais origens e destinos nacionais os estados de São Paulo, Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro e o internacional será a cidade de Buenos Aires, na Argentina.

Em Ilhéus, o aeroporto Jorge Amado terá um aumento de aproximadamente 9% no número total de voos no próximo mês. O equipamento aeroviário do Litoral Sul baiano irá oferecer 16 voos extras em fevereiro, além dos 185 regulares. A estimativa é que 48 mil passageiros devem embarcar e desembarcar utilizando o Jorge Amado. As principais origens e destinos no período serão Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

Isso é resultado do trabalho que vem sendo realizado pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura, para o desenvolvimento da aviação regional no estado. “Em 2020, temos como novidade a construção dos novos aeroportos em Bom Jesus da Lapa e em Senhor do Bonfim, a ampliação do equipamento aeroportuário de Barreiras e a implantação da aviação regular nos aeroportos de Guanambi e de Comandatuba”, destaca Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura. Além disso, está prevista a requalificação de aeródromos públicos como Canavieiras e Mucugê, que operam com aviação geral.

Movimentação Total

Na Bahia, Porto Seguro e Vitória da Conquista foram os aeroportos regionais com o maior crescimento em movimentação total de passageiros em 2019 comparado ao ano anterior. Em Porto Seguro, chegaram e partiram 1,7 milhão de pessoas pelo equipamento aeroportuário em 2019. No último ano, o número de usuários que passaram pelo local cresceu para 1,9 milhão. Um aumento de 200 mil pessoas em 2019 relacionado ao ano anterior.

Em Vitória da Conquista, o acréscimo foi de 57% na quantidade de embarques e desembarques de pessoas utilizando o equipamento aeroviário do município. A entrada em operação do aeroporto Glauber Rocha no mês de junho do ano passado contribuiu para esse número, já que a região é um dos polos econômicos da Bahia. Em 2018, foram 210 mil viajantes pelo antigo aeroporto Pedro Otacílio. No ano seguinte, o número cresceu para 331 mil passageiros.

Para o secretário do Turismo do Estado, Fausto Franco, este crescimento é resultado de um conjunto de ações que o governo vem desenvolvendo em sua gestão, que impacta positivamente no turismo, considerando é uma área transversal. “Ou seja, investir em infraestrutura, na recuperação de estradas, na construção e reforma de aeroportos regionais e na execução de obras de mobilidade reflete diretamente na área turística”, ressalta Fausto Franco.