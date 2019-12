Antibiótico 100% natural é lançado no sul da Bahia; indicado contra diabetes

A terapeuta e empreendedora Basia Piechocinska, sueca-polonesa radicada no Sul da Bahia, lançou a Prata Coloidal, tipo de antibiótico natural, que só contém ions de prata pura, a chamada prata mil e água destilada, e pode ser aplicado na pele em casos de feridas e dermatites.

O produto também pode ser utilizado oralmente na prevenção da gripe, como um pólen, com reação instantânea, e em casos de algumas infecções bacterianas adquiridas em hospitais.

Indicações

Basia destaca que “a Prata Coloidal, produto 100% natural, é indicada ainda para pessoas com diabetes, especialmente nas feridas nos pés, melhorando a circulação”.

Ela ressalta que “a prata já é utilizada em curativos e destiladores de água, ela naturalmente mata alguns tipos de bactérias, fungos e vírus”.

A Prata Coloidal pode ser adquirida no Empório Litoral Sul do Centro de Economia Solidária em Itabuna ou através do telefone whatsApp (73) 99933-1164.