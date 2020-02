Parentes e amigos se despedem hoje (18) da técnica de enfermagem Elcione Santos Matos, assassinada na tarde de ontem, dentro da própria casa. A vítima tinha 26 anos e foi executada a tiros. Ela morava no Condomínio Vida Nova, no bairro Jequiezinho, um dos mais populosos de Jequié, no sudoeste da Bahia.

Para investigar o caso, a Polícia Civil trabalha com as hipóteses de feminicídio ou do envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. (Com informações do Jequié Repórter)