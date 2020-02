Após infarto, morre jornalista Carlos Malluta em Itabuna

O jornalista Carlos Eduardo Favaron Malluta, que completaria 68 anos no próximo dia 15, morreu na noite desta sexta-feira (7), no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna. Ele estava internado desde o último sábado, quando sofreu um infarto e foi levado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Natural de São Paulo, dedicava-se a assessorias de imprensa, com um texto irretocável, e também a fazer palestras. Já foi assessor, por exemplo, da ACEI (Associação Comercial e Empresarial de Itabuna) e atualmente assessorava a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) na cidade.

Era elegante no trato com as pessoas, procurava estar atento a assuntos ligados à Educação e até comparecer a eventos de indiscutível interesse público. No sábado, aliás, reencontrou colegas de profissão num seminário em Itabuna que tratou do impacto das notícias falsas, as chamadas Fake News, na sociedade.

O corpo é velado no SAF e o horário do sepultamento ainda não foi divulgado. Malluta deixou viúva e três filhos.