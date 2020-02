Arrastão com Pancadinha traz Ton Dantas; itabunense foi dos gramados aos palcos

Por Killyana Alves

Entre Paris e a Bahia, ele leva a musicalidade e o nome de sua terra natal por onde passa. Ton Dantas nasceu em Itabuna e o futebol lhe apresentou ao mundo. Nos gramados, foi formado pelo Atlético Mineiro e jogou em clubes na Dinamarca, França, Qatar e Emirados Árabes.

Morando na França há 15 anos, deixou os gramados após algumas lesões no joelho e hoje se dedica à carreira musical. Com um estilo eclético que vai da MPB ao Axé da Bahia, ele mostra que o suingue baiano está no sangue e em seus acordes.

Ton está em Salvador, onde se apresentou com o mestre da música baiana Gerônimo e na quinta-feira (06) desembarcou em Itabuna, para uma apresentação especial no sábado (08), com Fabrício Pancadinha. Na avenida, o tradicional “arrastão do Pancada”.