Estão nas redes sociais, fotos da loja da Tim que amanheceu arrombada, nesta terça-feira, 14, no centro de Itabuna. Os bandidos fizeram uma “limpeza,’ no estabelecimento comercial. Levaram aparelhos de celular e deixaram uma bagunça no local. Há informações de que eles chegaram em uma picape, estouraram a porta de ferro e levaram tudo o que foi possível da franquia da Tim. Ninguém foi preso até agora.