Artigo de João Otávio Macedo – As conquistas do “menino birrento”

De quinze em quinze dias, o jornalista Roberto Pompeu de Toledo, para mim o melhor articulista do país ora em atividade, comparece na última página da revista VEJA, com seu estilo peculiar, crônica leve e primorosa e nos tem brindado com verdadeiras pérolas nessa atividade literária, que é a crônica.

Na edição de 18 de dezembro último, o citado articulista escreveu sobre o presidente Bolsonaro chamando-o de “menino birrento”, analisando as atitudes do capitão-presidente, principalmente em relação se iria, ou se mandaria algum representante à posse do novo presidente da Argentina, bem como outras atitudes, mormente em relação à política externa que têm dado margem a muitos comentários.

Não concordo com tudo que o articulista escreveu, embora aprecie o seu estilo e muitas de suas abordagens são pertinentes. O atual governo acaba de completar um ano e, excetuando alguns confrontos desnecessários e o “falatório” dos filhos do presidente, o saldo é positivo, será que alguém ouviu falar em atos de corrupção, tão comuns nos governos petistas?

Ainda durante a campanha, ele havia concedido uma entrevista à jornalista Dora Kramer, quando disse que o seu maior trabalho seria desfazer os mal feitos da era petista e isso ele tem procurado fazer, ocasionando grande economia para os cofres públicos, pelo menos no último ano, não ouvimos falar nas ações da Odebrecht, OAS e outras campeãs no antro da corrupção, em conluio com diversos políticos e altos funcionários do governo.

Não podemos esconder o poder da Rede Globo e a sua penetração nos lares brasileiros, mas essa empresa, pelos seus vários veículos de comunicação, não tem apresentado o que já mudou neste país após a posse de Bolsonaro; não mostrou a conclusão de uma estrada, no norte do país, que há décadas era reclamada pela população e que teve a sua conclusão comandada pelo Setor de Engenharia do Exército. Também não mostrou a ferrovia norte-sul; a reforma da previdência, que parecia não ter fim, foi aprovada em menos de um ano. Governa com 22 ministros quando os petistas inflacionaram com 39 ou 40, muitos criados sem qualquer necessidade senão a de empregar correligionários.

O ministro da economia, Paulo Guedes, está promovendo uma verdadeira reforma na emperrada máquina governamental e acredito que, ao final do governo, teremos um novo Brasil.

O presidente andou, recentemente, pelas ruas da região metropolitana de Salvador e, na própria capital, sendo ovacionado por populares, embora é sempre bom ter um pouco de cautela em relação aos aplausos pois, como dizia o poeta, “a mão que afaga é a mesma que apedreja”; é bom não se deixar envaidecer e receber esses aplausos como um estímulo para continuar promovendo essas mudanças, tão necessárias para melhorar as condições de vida do povo brasileiro.

Até o momento, pelo que sei, o presidente não mentiu e vem cumprindo o que prometeu; só diminuir aquela monstruosa corrupção já é algo de notável e, se for pelo bem do país, pode continuar sendo o “menino birrento”.