Artigo de João Otávio Macedo – HAVERÁ NOVA GUERRA?

Vez por outra, setores da imprensa e alguns analistas deixam no ar a impressão de que estamos diante de uma nova guerra mundial; isso está ocorrendo, presentemente, após as escaramuças envolvendo os Estados Unidos da América e algumas nações do oriente médio, principalmente o Irã e esses fatos não deixam de causar alguma preocupação, principalmente quando se recorda que, no século passado, em menos de 50 anos, o mundo assistiu – e muitas nações participaram – a dois conflitos mundiais, com muita miséria e milhões de mortes.

Após o término da primeira grande guerra, que durou de 1914 a 1918, pensava-se que, pelo menos, haveria um longo período de relativa paz, já que os estragos foram imensos; nesse conflito, conhecido como “guerra das trincheiras”, usou-se, pela primeira vez, gases tóxicos, empregados por algumas forças militares contra os inimigos e a participação da aviação, lançando bombas contra cidades e alvos militares e guerreando nos céus da Europa.

Não durou muito e eis que eclode a segunda guerra mundial, com início em setembro de 1939 e que durou até a segunda metade de 1945, matando três vezes mais que a primeira e destruindo cidades e vilas. Foi dura, penosa e muito cara a reconstrução de muitos países europeus; foi a guerra da blitzkrieg, do emprego dos submarinos espalhando terror nos oceanos, principalmente no Atlântico. Ao cessar oficialmente o conflito, em setembro de 1945, com a rendição do Japão perante as forças americanas, o lugar foi ocupado pela chamada “guerra fria”, que durou até pouco tempo atrás, envolvendo as duas nações militarmente mais poderosas, os Estado Unidos e a União Soviética; essa chamada “guerra fria” perdeu a sua importância com o desmoronamento da União Soviética, fragmentada em vários países, tendo a Rússia como o mais importante.

A guerra convencional deu lugar a atentados, sendo o mais célebre o de 11 de setembro de 2001, com a destruição das torres gêmeas, em Nova York. Alguns países árabes e muçulmanos passaram, com o seu exército de fanáticos, a destruir prédios, monumentos e matar inocentes, principalmente na Europa, até chegarmos ao momento atual, com os governantes de muitos países colocando-se, permanentemente, em estado de alerta e as populações amedrontadas.

Fala-se numa possível terceira guerra mundial mas, embora não seja impossível, acredito ser muito difícil pois os principais dirigentes mundiais sabem que, num novo conflito mundial, o arsenal nuclear seria utilizado e os seus efeitos são impossíveis de serem evitados; uma guerra nuclear, mesmo que não acabe com a atual civilização, daria cabo da maioria dos seres vivos e a contaminação do solo, mares, oceanos, rios e outras fontes de alimento e água, tornaria a vida impossível no planeta terra; não se tem ideia de como seriam as consequências no universo, mas no nosso planeta terra, a nossa casa, as perdas seriam imensas e incalculáveis.

Devem os governantes das principais nações atentarem bem para esse fato e continuarem buscando a paz, essa paz muito citada e almejada mas, realmente, de ser plenamente posta em prática; enquanto isso, vamos ficando atentos e pedindo ao Criador que dê juízo a essa gente que pode, num piscar de olhos, mudar a face da terra.