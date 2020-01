Assassinato e sequestros marcam terror na zona rural

Moradores da zona rural de Belmonte e Santa Cruz Cabrália, no extremo-sul baiano, viveram horas de pavor na quarta-feira (15). Pela manhã, foi encontrado na fazenda onde trabalhava o corpo do trabalhador rural João Ricardo Soares, de 68 anos. Ele era morador do distrito de Poço Central, em Cabrália, e relatava ameaças que vinha sofrendo. Além do assassinato, bandidos levaram TV, celular e outros pertences da vítima.

Já em plena tarde, no distrito de Barrolândia, pertencente a Belmonte, um jovem de 23 anos, fui surpreendido por criminosos quando saía de casa. Sob a mira de dois revólveres, a dupla de ladrões o manteve amarrado por uma hora dentro da residência, junto com os pais e uma criança. Em seguida, levaram celular, joias e o veículo da família – um Gol (placa OKR 6727).

A suspeita da polícia e sejam os mesmos bandidos que mantiveram outras duas pessoas reféns desde Santa Cabrália. Na estrada, porém, o carro em que seguiam envolveu-se em um acidente e foi abandonado, com as vítimas junto com as vítimas. (Texto: Redação com informações do site Radar 64).