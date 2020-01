Atendimento em casa: 410 novas equipes habilitadas

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com impossibilidade ou dificuldade de se locomover até uma unidade de saúde passam a contar com mais 410 equipes de profissionais especializados no tratamento em casa. A novidade beneficia 210 municípios de 21 estados com um incremento de R$ 160,4 milhões repassados aos estados e municípios.

O objetivo da ação é reduzir a demanda por atendimento nos hospitais, evitando as internações e reinternações, bem como diminuir o tempo de permanência de usuários internados no SUS. Dos 210 municípios que receberam o benefício, 178 estão sendo habilitados pela primeira vez na modalidade de atenção à saúde, com atendimento especializado para pacientes domiciliados.