Atrasos de salário e décimo levam a greve na Santa Casa de Itabuna

Quem procura os serviços da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna nesta quarta-feira (22) recebe a notícia de que os funcionários da instituição estão em greve. Nas primeiras horas da manhã, formou-se uma fila até na porta do setor de hemodiálise, mas o serviço lá deverá continuar funcionando de forma integral, como assegurou João Evangelista, diretor de Comunicação do Sintesi (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Itabuna e Região).

Ele informou ao Diário Bahia que a paralisação da entidade abrange os hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes, tanto no segmento particular como no SUS. Os funcionários decidiram interromper as atividades por causa do atraso no décimo terceiro salário e em parte do salário de dezembro. “O de dezembro só foi pago ao pessoal da higienização, copa e cemitério. Mas faltam técnicos em enfermagem, recepção, coordenações, faturamento, auxiliares administrativos 2 e 3, maqueiros… E o décimo terceiro ninguém recebeu”, detalhou o sindicalista.

Com relação aos serviços interrompidos, ele explicou que será mantido atendimento integral em setores como a já citada hemodiálise, CTI (Centro de Terapia Intensiva), UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal, UCI (Unidade Coronariana Intermediária). Nos demais, apenas mantidos os 30 por cento obrigatórios.

Previsão dada

Evangelista adiantou que a previsão de pagamento até então repassada é que a entidade está dependendo de um crédito aberto pela Caixa Econômica a todas as Santas Casas do Brasil. “Fomos ontem à superintendência da Caixa e nos disseram que está tudo aprovado e só falta colocar na conta. Deram uma previsão de sexta e a provedoria nos garantiu que parte desse dinheiro vai ser pra pagar os salários”, relatou.

Ele calcula que sejam necessários em torno de R$ 9 milhões para quitar os salários dos servidores e o empréstimo a ser concedido à SCMI será de R$ 60 milhões. “É uma espécie de socorro às Santas Casas, com juros baixíssimos. Fruto de muita luta da bancada parlamentar ligada à saúde.

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna tem uma média de 1600 funcionários, hoje distribuídos entre os hospitais Calixto Midlej Filho, Manoel Novaes e Cemitério Campo Santo.

Nota da Casa

Diante do anúncio da greve, foi distribuída a nota a seguir, assinada pela coordenação de comunicação da Santa Casa.

A Santa Casa tem estruturada uma operação de contingência para o enfrentamento desse período de greve com equipes mínimas nas áreas assistenciais, bem como o remanejamento de equipes para as áreas mais críticas, visando a garantia da segurança assistencial para os pacientes, para as equipes e para a instituição. Com isso, solicita a compreensão da categoria em uma rápida resolução dessa paralisação com o retorno das atividades à sua rotina normal.

A Santa Casa informa ainda que a Unidade de Obstetrícia, onde é referência de atendimentos, também vai entrar em processo de mobilização, reduzindo a sua capacidade de atendimento nessa especialidade.

Diante do exposto, a instituição solicita às pacientes demandantes desses serviços que busquem o atendimento, apenas em casos extremos, de forma a compatibilizar essa demanda com a equipe que será oferecida para operacionalizar o serviço.

As equipes foram constituídas por um quadro mínimo legal, sendo necessária essa compreensão da população na busca por esses atendimentos. Sendo assim, espera-se que a categoria retorne às suas atividades rotineiras com máxima brevidade.

A Santa Casa continua fazendo as gestões junto à Caixa para o recebimento dos valores necessários para a liquidação desses compromissos que deram motivo à greve.