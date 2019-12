Avançam as obras da nova ponte de Ilhéus

Foi concluída neste final de semana a colocação do último par de um total 23 pares de cabos (estais), no vão central da nova ponte que está sendo construída pelo Governo da Bahia em Ilhéus, num investimento total de R$ 100 milhões.

Até o final do ano, devem ficar prontas as quatro aduelas de junção da parte estaiada com as pistas de acesso, num total de 24 metros de cada lado.

Com 533 metros de comprimento e 24,6 metros de largura, o projeto da nova ponte Ilhéus-Pontal inclui passeio, canteiro central e uma ciclovia.

Também estão em fase final as obras dos acessos Centro e Litoral Sul, num total de 2,7 quilômetros. A nova ponte deverá ser inaugurada pelo governador Rui Costa em março de 2020. (fotos José Nazal)