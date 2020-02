Bahia recebe novos voos da Gol a partir de março

A partir do dia 18 de março, a Gol Linhas Aéreas vai operar 134 novas frequências na Bahia, incorporando 67 voos atualmente oferecidos pela companhia Passaredo. Desde julho de 2019, quando o Governo do Estado lançou o pacote de redução do ICMS do querosene da aviação, a companhia já contabiliza 201 novos voos tendo a Bahia como destino.

As novas ofertas da Gol ligam destinos do interior da Bahia e outros estados do Nordeste a Salvador. Da capital baiana para Vitória da Conquista partem voos de segunda-feira a sábado, às 7h50, e de domingo a sexta, às 19h55. No sentido contrário, há frequências de domingo a sexta, às 9h35 e às 21h40.

Para Barreiras, os voos são de domingo a sexta, às 11h10, retornando a Salvador às 13h40; de Ilhéus os voos são diários, sempre às 11h10, com retorno às 12h40. Já para Porto Seguro, o voo vai às 16h10 e retorna às 18h.

Já os voos para Sergipe saem de Salvador às 8h e retorna às 9h35, sempre de segunda a sábado. Para Maceió, em Alagoas, são duas decolagem de domingo a sexta, às 19h55 e 23h50, já o retorno será de segunda a sábado (5h55) e de domingo a sexta, às 21h55.

Para Petrolina, em Pernambuco, serão quatro frequências entre ida e vinda, saindo de Salvador, de domingo a sexta, às 16h10 e 23h50, e voltando de segunda a sábado, às 5h55, e de domingo a sexta, às 18h. Lembrando que, neste caso, esse voo encurta a distância também entre Juazeiro, na Bahia, que é separada de Petrolina apenas por uma ponte e menos de 15 minutos.

