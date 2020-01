Bailinho de Carnaval no hotel Tarik em Itabuna

Ó abre alas que eu quero passar

Eu sou da Lira

Não posso negar

Quando fevereiro chegar, músicas como Ó Abre Alas, eternizada pela lendária Chiquinha Gonzaga, certamente vão mexer com o imaginário de quem for ao Bailinho Delux, no hotel Tarik, em Itabuna.

Mas apenas marchinhas farão parte da programação musical do evento? De forma alguma, responderá Betânia Macedo se alguém, por acaso, fizer tal pergunta a ela.

Duas atrações musicais, informa Betânia, vão dar o tom da festa, com um repertório que, não há dúvidas, estará na expectativa de todos. E assim o bailinho de Carnaval fará a sua estréia com a sensação de quero mais.

A área externa do Tarik receberá decoração especial de forma a deixar os foliões no clima da festa. Haverá também uma praça de alimentação para que ninguém perca a oportunidade de restaurar as energias.

Quanto ao traje a ser usado na festa, Betânia Macedo diz que cai bem adereços de carnaval tipo máscaras, passadeiras, chapéus, muito brilho e purpurina para “entrar no clima”.