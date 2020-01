Bala perdida em tiroteio mata mulher em Itabuna

Uma bala perdida atingiu uma mulher no começo da noite desta quarta-feira, 8, em Itabuna. A vítima, identificada como Evanice Pereira da Cruz, Dona Vanda, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital de Base.

O fato ocorreu no bairro Sarinha Alcântara e, como supõe a polícia, pode ter o envolvimento de bandidos ligados ao tráfico de drogas na cidade. As primeiras informações são de que ao menos 10 disparos foram ouvidos por vizinhos.

Equipes da Polícia Militar se deslocaram para o local com objetivo de conseguir pistas dos bandidos, os quais, ainda segundo testemunhas, passaram atirando próximo ao local onde estava Evanice, esposa de Maguila, funcionário da Unimed, figura muito conhecida em Itabuna.

ATUALIZADA

O jornalista Wadson Santos, da Rádio Difusora, manteve contato com amigos da família de Dona Vanda a respeito do caso, quando apurou que a mulher estava na praça Epitácio Pessoa, lá mesmo no Sarinha, comendo churrasquinho com amigas quando ocorreu o tiroteio. O alvo era um homem, que conseguiu fugir. Esse mesmo homem, segundo informações de moradores, foi vítima, dias atrás, de idêntica tentativa de homicídio.