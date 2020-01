BANCO DE CADEIRAS DE RODAS DO ROTARY CLUB DE ITABUNA BENEFICIA MAIS DUAS PESSOAS

O Rotary Club de Itabuna realizou mais uma doação de duas cadeiras de rodas nesta segunda-feira, 20 de janeiro, em sua sede, através do Banco de Cadeira de Rodas. Os beneficiados pela ação foram uma mulher e Luiz José de Oliveira. A mulher é paciente portadora do vírus HIV há mais de 24 anos, com quadro severo que comprometeu a sua locomoção, o que desde então a faz usuária de cadeira de rodas. E José, de 77anos, é diabético, adquiriu lesões renais, faz tratamento de diálise e após sofrer infecção no pé também teve seu quadro de saúde agravado, necessitando assim do uso do equipamento.

O Banco de Cadeira de Rodas é uma iniciativa que existe desde 2015 e consiste na compra desses equipamentos para serem doados às pessoas que não tem condição de comprá-los. As cadeiras são adquiridas através de recursos gerados pelas diversas ações realizadas pelo Rotary. As solicitações que chegam ao Rotary são encaminhadas à equipe responsável pelo Banco de Cadeiras de Rodas, que após análise e verificação da real carência do equipamento, faz a liberação.

Participaram da entrega representando o clube seu vice-presidente João Edvaldo, o administrador Otonio Guimarães e o secretário Fernando Lopes