Banco de Sangue de Itabuna recebe caravana de doadores de Ibicaraí

O Banco de Sangue da Santa Casa de Itabuna recebeu no dia 30 do mês passado a Caravana de Ibicaraí com cerca de 40 moradores para doar sangue, sendo que 10 deles, vieram pela primeira vez.

De acordo com o captador Rosildo Ribeiro, o aumento de doadores da cidade demonstra que o projeto está dando resultado. “As pessoas estão começando a entender a importância da doação de sangue”, destacou. Para atender a demanda do Bando de Sangue da Santa Casa, o ideal é que sejam coletadas 54 bolsas/dia.

Márcia da Silva Ceo, uma das coordenadoras da caravana, comenta que houve um aumento significativo no número de pessoas. “Começamos com uma média de 16 pessoas e hoje temos cerca de 150 moradores cadastrados”, contou. Para ela é muito gratificante poder doar sangue. “É inexplicável a sensação, vale muito a pena”, disse.

A florista Helina Souza é uma das pessoas que vieram pela primeira vez fazer a doação. A motivação surgiu da vontade de poder salvar outras vidas. ”A gente está sempre tentando fazer o bem. É bom saber que um dia posso precisar e que alguém também vai poder me ajudar” , declarou.

Diferente de Helina, o morador Fernando Silva é doador há mais de 30 anos e sempre que pode vem com o grupo. “Doar é muito bom porque incentiva a trazer mais pessoas na caravana”, comentou.

Carlos Reis diz que também já está acostumado a doar diz que “é bom servir ao próximo e ajudar a quem precisa”.

Ibicaraí é um dos municípios fidelizados que fazem parte do “Projeto Caravana Itinerante Pela Vida”. De três em três meses os moradores se deslocam até Itabuna para fazer a doação.

Faça como os moradores de Ibicaraí, reúna o seu grupo e venha salvar muitas vidas!!