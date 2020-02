As bandas regionais que devem tocar no Itabuna Folia terão até amanhã (4) para firmar contrato com a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). Os artistas interessados devem procurar a sede da instituição, na praça Laura Conceição, onde está sendo montada a grade de apresentações.

A folia antecipada em Itabuna começará na próxima quinta-feira (6), com a Lavagem do Beco do Fuxico. Já no dias 7, 8 e 9, trios percorrerão as avenidas Mário Padre e Aziz Maron.