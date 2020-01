Bandidos invadem fazenda e matam dois homens; Policial Militar entre as vítimas

Dois homens foram mortos a tiros na tarde desta sexta-feira (10), quando estavam numa fazenda nas imediações do bairro Santa Clara, em Itabuna. Um deles é o soldado Gilvan Souza, lotado em Ubaitaba; o outro, identificado como Paulo Filho, tinha sido preso no ano passado, acusado de envolvimento no roubo a um lava-jato. Ambos morreram na hora.

Segundo as primeiras informações levantadas, os homens estavam jogando dominó no local, no momento em que bandidos chegaram atirando. Mais três companheiros que estavam no grupo conseguiram correr e não foram feridos.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna.