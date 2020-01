Bandidos presos quando vendiam produtos roubados em Itabuna

Dois bandidos tentavam vender produtos roubados quando foram presos pela polícia, nesta quinta-feira, 2, no bairro Nova Ferradas, em Itabuna. Eles foram identificados como Adriano Reis dos Santos e Thiago Souza de Santana, interrogados no complexo policial e colocados à disposição da Justiça.

A dupla agiu em companhia de Patrick de Jesus Ferraz, o Pateta, também preso hoje ao ser localizado em Canavieiras. Eles, segundo apurou a polícia, foram os responsáveis pelo assalto à loja All Games, no centro de Itabuna, fato ocorrido no dia 28 de dezembro último.

No assalto, os bandidos utilizaram um táxi, já apreendido pela polícia. O motorista do veículo foi igualmente localizado. Porém, liberado logo depois de prestar depoimento no complexo policial.