Batida entre 3 veículos deixa mortos e um ferido na BR-116

Três pessoas adultas morreram após a batida e capotamento de um veículo Fiat/Idea no Km 704 da BR-116, entre os municípios de Jequié e Manoel Vitorino, na madrugada desta sexta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel chocou-se com uma carreta e com um caminhão, antes de virar e parar num matagal na lateral da pista.

O acidente teria sido provocado por uma ultrapassagem feita pelo carro pequeno, com placa de Ibirité-MG. As vítimas fatais – um homem e duas mulheres -, ficaram presas entre as ferragens. Já os motoristas dos outros dois veículos não ficaram feridos. Ainda de acordo com a PRF, a criança é filho de uma das mulheres passageiras e neto do motorista. Ele foi encaminhado para o Hospital Prado Valadares, em Jequié.

A família envolvida na tragédia estava em visita a parentes em Gandu, no Gandu, no baixo-sul da Bahia. (Com informações do Jequié Repórter)