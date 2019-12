Bebê de 4 meses morre em acidente; irmão fica ferido

A pequena Lis Costa Nunes, de quatro meses, morreu na noite de ontem (15) e ficaram feridos o irmão dela, de cinco anos, além de outras quatro pessoas. As crianças estavam em um carro atingido por outro veículo, em Teixeira de Freitas, no extremo-sul.

Segundo a Polícia Civil, o acidente envolveu uma motorista de 55 anos, que passou em alta velocidade por um quebra-molas numa avenida e atingiu o automóvel da família da menina, parado no local. Os adultos feridos foram atropelados na mesma rua e encaminhados para o Hospital Municipal daquela cidade.

Ainda conforme a polícia, o impacto foi tão forte que o veículo da família rodou na pista. Lis, que estava no bebê conforto, foi lançada para fora do carro e caiu no meio da avenida. Já o irmão dela foi encaminhado para um hospital. (Com informações do G1-Bahia)