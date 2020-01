Briga na fazenda: filho morre após luta corporal com o pai

A Fazenda Santo Antônio, no município de Barra do Rocha, foi palco de uma briga entre pai e filho, que acabou em morte na tarde de ontem (12). A vítima fatal, Roberto Pereira da Silva, tinha 39 anos e o desentendimento teria começado quando o pai, Manoel Lapa da Silva, de 71, o repreendeu ao vê-lo tomando banho na cozinha.

Segundo a esposa do idoso, que é cadeirante, o enteado dele partiu para a agressão física ao pai, após provocações e xingamentos. Ela disse que a briga durou mais de uma hora e, de acordo com uma irmã, o rapaz fazia uso de medicamento controlado e já teria entrado em luta com o pai em outra ocasião. A causa da morte ainda não foi divulgada. Por conta do embate, Manoel ficou com ferimentos na cabeça.

O corpo de Roberto Pereira da Silva foi encaminhado para necropsia no Departamento de Polícia Técnica de Jequié. (Texto: redação com informações do Giro em Ipiaú)