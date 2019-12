Brilho, sucesso e tradição nas páginas da Bellas

Está nas bancas, nos escritórios, nas empresas, nos lugares mais badalados de Itabuna e região mais uma edição da cobiçada e sempre esperada revista Bellas. Ela traz todos os flashs da inesquecível noite “Bellas Tropical Chic”, novamente a festa do ano na cidade. Destaque para a sempre seleta entrega do troféu a personalidades que representam o empreendedorismo tão característico da sociedade local.

Tem também a tradição e elegância que reinam na “Itabuna Joias”; a alegria reinante no début da linda Yasmin do Carmo Silva Souza; parte da trajetória do premiado advogado Luiz Coutinho; a estrutura da mais nova casa de eventos à disposição no principal município sul-baiano e muito mais. Confira e se delicie com a publicação, que é um dos nossos ícones de glamour.