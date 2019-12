Câmara e amigos manifestam pesar após morte de Roberto de Souza

O presidente da Câmara de Itabuna, vereador Ricardo Dantas Xavier, lamentou a morte de Roberto de Souza. Ex-membro do Legislativo itabunense e radialista, faleceu hoje, em Salvador, aos 58 anos. “Não apenas o Legislativo, mas a Comunicação e a sociedade itabunenses estão de luto com a morte prematura do amigo Roberto de Souza. Vereador por quatro mandatos, de 1997 a 2012, ele teve uma atuação marcante na Câmara de Itabuna, onde foi secretário da Mesa Diretora. Fui seu colega em dois mandatos. Em nome de todos os membros desta Casa, eu me solidarizo, nessa hora de dor, com a família e os amigos em luto”, declarou Ricardo Xavier.

Na condição de radialista, Roberto de Souza produziu, nas manhãs dos sábados, o programa “Resenha da Cidade”, que foi apresentado nas três emissoras de Rádio AM de Itabuna. Líder de audiência no horário das dez ao meio-dia, o “Resenha” completou 22 anos no ar no último mês de novembro.

Família, amigos e gratidão

Nascido em Itabuna em 30 de outubro de 1961, Roberto Tadeu Pontes de Souza, além de radialista, formou-se em Agronomia. Casado com a advogada e ex-presidente da FICC (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), Sandra Ramalho, deixa três filhos: o bacharel em direito Roberto Ramalho, Paulo e Natália. Filho do ex-juiz de direito Paulo de Souza e da professora Olga Pontes, ambos já falecidos, Roberto era irmão do engenheiro Saulo Pontes, diretor do Derba, e do advogado Paulo Pontes.

O também radialista Fábio Luciano, que iniciou nas chamadas “ondas sonoras” há 22 anos por um convite de Roberto de Souza, foi assessor do ex-edil e deixa nítido o respeito por ele. “Era uma pessoa extremamente generosa; era raro vê-lo triste. Como vereador, sempre foi voltado para o interesse da coletividade e a gente fica triste com sua perda. Nós nos solidarizamos com todos os familiares; se eu estou hoje na Câmara e no rádio, eu devo a Roberto de Souza”.

O corpo do profissional está sendo transladado de Salvador para Itabuna, onde deverá chegar no final da tarde, e será velado no plenário da Câmara de Vereadores. O sepultamento está previsto para as 10 horas desta quarta-feira, no Cemitério Campo Santo.