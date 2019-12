Campeonatos disputados, atletas renomados e clubes de alta qualidade são a cara do poker baiano

Hoje, o poker é um dos principais esportes do Brasil e sua influência é sentida em diversas regiões do país. A Bahia tem alguns dos maiores campeonatos disputados no país, atletas renomados e clubes de alta qualidade que são a cara do poker baiano.

O Brazilian Series of Poker (BSOP) é o maior circuito de torneios do país. A competição, que é equivalente ao Campeonato Brasileiro da modalidade e reúne milhares de jogadores, conta com sete etapas que passam pelos principais destinos turísticos do país e a Bahia é uma delas.

Para se ter uma ideia da importância do BSOP, basta mencionar que o torneio conta com recorde impressionante de mais de 3.865 participantes em um único evento, número que o torna a maior competição da América Latina e a segunda maior do mundo.

A Bahia já faz aparições regulares como uma das etapas do torneio em diversas oportunidades, com a última tendo ocorrido em 2019. A terceira etapa da 14ª edição do BSOP foi realizada em Salvador no hotel Wish da Bahia, estabelecimento renomado que conta com uma das estruturas mais completas e de alto padrão da região.

A ocasião contou com um field (campo de jogadores) de mais de 500 entradas e distribuiu centenas de milhares de reais em prêmios. O principal vencedor do evento foi Guilherme Trevisan, jogador que entrou como líder na final e superou centenas de oponentes para ficar com o troféu de campeão, um imponente bracelete e o grande prêmio de R$ 203.650.

“É um sonho realizado, o estudo vale a pena, dedicação vale a pena, fazer o que você ama e gosta vale a pena. É isso, temos que correr atrás dos nossos sonhos, lutar e nos dedicarmos porque as coisas não vêm fácil. Tem que correr atrás, não foi ontem que comecei nesse esporte, estou estudando muito e o resultado está aparecendo, então vou estudar muito mais, que quero ir mais longe ainda”, afirmou em uma entrevista para o site Terra.

A ocasião foi ainda mais especial pois, logo após a conquista da primeira colocação, Trevisan utilizou o bracelete de campeão para pedir sua namorada Morgana em casamento, fato que fechou o evento de forma emocionante e ficará para sempre marcado no BSOP Salvador.

Bahia também conta com clubes de alto nível

A Bahia também conta com diversos clubes voltados para o esporte das cartas. Além de servir como sede para torneios e ponto de encontro de entusiastas, esses locais são uma das melhores opções disponíveis para quem quiser aprender como jogar poker.

Um dos principais estabelecimentos desse tipo é o Sete 9 Zero Poker Club. Localizado na Rua Minas Gerais, 790, em Pituba, Salvador, a casa oferece partidas e torneios dos principais estilos de poker e um restaurante de primeira qualidade.

Os destaques da casa são os disputados e animados “Super 70”, “Super 100”, “FreeRaise”, “Chips Free” e “Turbo Pilsen”, competições realizadas ao longo da semana com regras únicas que atraem diversos competidores para o clube e servem para animar o ambiente com muitos prêmios e até mesmo troféus de campeão.

Vale ressaltar que o clube conta com uma excelente estrutura e é uma ótima opção tanto para entusiastas mais avançados quanto para aqueles que acabaram de iniciar sua jornada na modalidade.

“É um ótimo lugar, agradável e bom para se divertir. Muito bom atendimento e pessoas agradáveis”, avaliou o frequentador Gleilton Leite. “Show! Lugar massa, torneios tops. Boa estrutura e equipe top”, comentou Filipe Nunes.

Outra opção para os fãs do esporte das cartas é o Poker Chopp Club. Localizado na Av. Praia de Itapuã, 706 – Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, o estabelecimento é destinado à prática de todas as modalidades mais populares do esporte das cartas.

O Poker Chopp Club é reconhecido pelo seu ótimo atendimento e conta com uma equipe especializada pronta para atender e acolher os fãs de todos os níveis que visitarem a casa.

“Ambiente ótimo e acolhedor. Recomendo”, afirmou o entusiasta Davi Pinheiro. “Uma somatória de satisfação e conforto ao cliente. Você que não conhece, vale a pena conferir, recomendo!”, completou o fã do esporte Alfons Borba Boness.

Além de oferecer torneios próprios durante todos os dias da semana (exceto aos domingos), o local também costuma realizar diversos eventos e parcerias exclusivas com outros estabelecimentos. Para saber quando eles ocorrem e participar dessas competições, basta seguir a página do Facebook do Poker Chopp Clube, principal meio de comunicação do clube.

Competidores de alto nível no ao vivo e online

Se os competidores itabunenses se destacam em várias modalidades, que vão do tradicional jiu-jitsu ao clássico boxe, no poker não é diferente e o esporte das cartas conta com diversos baianos que chegaram aos holofotes nacionais e internacionais.

O principal nome do poker da região é Ariel “Bahia” Celestino. O craque conta com uma carreira sólida que já dura vários anos e inúmeras conquistas.

Celestino tem mais de US$ 4,6 milhões (R$ 16,4 milhões) em premiações e o competidor é um dos únicos brasileiros que já conseguiu ficar entre os 50 primeiros no tradicional Global Poker Index (GPI), um ranking objetivo que mede as conquistas de jogadores de todos os cantos do mundo.

Agora, quando se fala apenas em poker online, um dos maiores nomes da Bahia é o baiano Pablo Brito. Conhecido nas mesas virtuais pelo nick “pabritz”, o competidor já conquistou mais de US$ 4,5 milhões (R$ 16 milhões) em torneios online e se encontra na prateleira de cima do ranking nacional.

Outro nome que merece ser mencionado no poker disputado através da internet é o de Hélio Neves. Oriundo de Salvador, o craque disputa partidas há poucos anos e já acumulou mais de US$ 2,8 (R$ 11,2 milhões) em premiações online sob o apelido “hneves182”.

Bahia já é gigante no cenário nacional e estado pode crescer ainda mais

Os diversos fatores elencados acima já sedimentaram a Bahia como um dos principais polos nacionais do esporte. Além disso, todas essas condições devem continuar ocorrendo nos próximos anos, o que torna o futuro do estado no cenário nacional ainda mais promissor.