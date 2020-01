Carnaval Antecipado abre fevereiro de 2020 em Itabuna

Até hoje lembrada como pioneira na realização do Carnaval Antecipado, Itabuna não fugirá a essa regra em 2020. Entre os dias 06 e 09 de fevereiro, a chave da cidade estará mais uma vez nas mãos do “Rei Momo” e quem comanda o reino é a folia. A abertura da festa, com a tradicional Lavagem do Beco do Fuxico, ficará por conta do histórico Ilê Aiyê, vindo direto da capital.

Entre os dias 07 e 09, trios ganham as avenidas Mário Padre e Aziz Maron. Segundo a assessoria da Prefeitura, o pagamento das atrações nacionalmente conhecidas caberá ao governo estadual, através da Bahiatursa (Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia). Já o governo municipal, custeará a infraestrutura da festa e as bandas regionais, como Lordão, Cacau com Leite e banda Vera Cruz.

Credenciamento de atrações

A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) lançou o chamamento público para realização do credenciamento de propostas de atrações artísticas locais para o Carnaval Antecipado – Itabuna Folia 2020.

De acordo com o edital, as inscrições poderão ser realizadas apenas no período de 13 a 17 de janeiro, das 08 às 12 horas, devendo ser efetuadas presencialmente na sede da FICC, situada à Praça Laura Conceição, 339 – Centro.

Para mais detalhes, o edital encontra-se disponível no link: http://fundacaoculturacidadania.itabuna.ba.io.org.br/diarioOficial