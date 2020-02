Carnaval antecipado de Itabuna terá espaços com produtos O Boticário

A equipe do Boticário de Itabuna vai deixar o carnaval antecipado da cidade ainda mais bonito neste 2020. Quem passar pelo Camarote Glam, nesta sexta-feira (7), será muito bem recepcionado. A marca distribuirá flaconetes de Glamour Diva, fragrância que traz uma combinação marcante de buquê floral com notas de cereja turca, baunilha e o calor do sândalo.

Além disso, O Boticário é presença confirmada nas festas Bailinho Delux e Feijoada do Tarik, que acontecem nesta quinta (06) e sábado (08), respectivamente, na sede do Hotel Tarik. Em um camarim de maquiagem, os foliões poderão acrescentar muito glitter, purpurina e neon à sua produção carnavalesca com os lançamentos veganos e ecofriendly da linha Intense Carnaval.

Quem já conferiu esses produtos de pertinho foi Eduardo Britto, o Rei Momo itabunense, que escolheu e ganhou de presente os itens de maquiagem que ressaltarão ainda mais sua beleza e alegria durante a folia.