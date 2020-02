Carnaval: Ilhéus cadastra ambulantes a partir de quarta-feira

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, inicia nesta quarta-feira (19) o cadastramento para vendedores ambulantes que queiram trabalhar no chamado “Carnaval do Povo”. Os interessados devem se dirigir ao Palácio Paranaguá, no Centro, nos dias 19 e 20 de fevereiro, a partir das 14 horas.

É necessária a apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência atualizado do município. O local para a colocação das barracas será definido pelo setor de Fiscalização de Postura na manhã de sexta-feira (21).

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), 16 blocos já estão confirmados para desfilar dos dias 22 a 25 de fevereiro, das 15 horas à meia-noite, na avenida Soares Lopes. A Superintendência informa que os vendedores ficam proibidos de acumular lixo e de utilizar o local como dormitório provisório.

Os ambulantes também não poderão utilizar materiais perfurocortantes (espetinho, faca ou garfo), em cumprimento às normas e medidas de segurança. Serão permitidas barracas na dimensão máxima de 3mx3m. Após serem afixadas, o setor de Vigilância Sanitária do Município realizará a vistoria.