Carnaval: Itabuna terá de Ilê Aiyê a Babado Novo

A tradição do Ilê Aiyê dia 06 de fevereiro, na Lavagem do Beco do Fuxico, irá mergulhar Itabuna no clima de Carnaval e assim continuará até o dia 09 de fevereiro. Do segundo dia em diante, trios comandam o som nas avenidas Mário Padre e Aziz Maron.

Parte das atrações da festa momesca foi anunciada esta semana. O custo envolverá a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), Bahiagás e o Executivo municipal. Entre as atrações já confirmadas para a folia, bandas Chiclete com Banana, Babado Novo, Patchanka e Trio da Huana. Outros nomes garantidos, segundo o município, são Ricardo Chaves, Rapazoni, Sine Calmon, Fantasmão, Vitor Kelsh, Rixô Elétrico, Rubinho OZ Bambaz.

Ainda sobre a 41ª Lavagem do Beco, pelo menos três grandes atrações deverão participar do Carnaval Antecipado – Itabuna Folia 2020. A organização está a cargo da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc). Segundo o presidente da entidade, Daniel Leão, serão analisadas todas as propostas apresentadas pelos carnavalescos dos blocos tradicionais e afros.