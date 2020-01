Cipe Cacaueira apreende anabolizantes em Ilhéus

Anabolizantes, cinco sacos de suplementos, um computador, uma balança, dois tênis e dois aparelhos celulares foram apreendidos na tarde de quarta-feira (15), no bairro de Cidade Nova em Ilhéus, por guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira.

Segundo o subcomandante da Cipe Cacaueira, capitão Fábio Luiz Magalhães Ferreira, os materiais foram encontrados em uma casa com um casal. “Eles estavam sendo monitorados pela Polícia Federal e a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Ilhéus). Conseguimos localizar a dupla com esses objetos”, explicou.