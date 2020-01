Clientes do Itão recebem veículos da campanha promocional de 2019

Com a entrega de mais dois veículos Hyundai HB-20 zero km para seus clientes, na quarta-feira (8), a Rede de Hipermercados Itão encerrou a Campanha Promocional “Mais Prêmios, Mais Sorte!”. Os consumidores Cristiano Peres Pryl, de Ilhéus; e Raimundo Santos Jouguet, de Santa Luzia, receberam os seus carros durante cerimônia na loja do Centro Comercial de Itabuna.

Durante o evento, os sortudos destacaram a transparência da campanha promocional da rede de hipermercados, que no ano passado sorteou três carros HB-20 zero, além de 100 vales-compras, cada um no valor de R$ 600. Os sortudos da campanha promocional de 2019 são moradores de municípios do sul da Bahia, principalmente de Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Almadina, Buerarema, Santa Luzia e Uruçuca.

Um dos sortudos de 2019, o economista Cristiano Pryl, que há anos é cliente do Itão, contou que demorou muito tempo até decidir participar da campanha promocional, porque entendia que não tinha sorte suficiente para ser contemplado. “São milhares de consumidores e eu achava muito difícil ser um dos ganhadores. Até que um dia comecei a colocar os cupons e não parei mais. Agora, a sorte bateu à minha porta”.

Informação de amigo

O economista estava em Ituberá, no baixo-sul da Bahia, quando foi informado, por um amigo, que tinha sido um dos ganhadores do veículo zero do Itão. “Foi uma grande surpresa quando recebi a informação e demorou um tempo para cair a ficha. O carro será de grande utilidade para a família. Um grande presente de 2020”, relatou.

Outro sortudo foi o vereador Raimundo Santos Jouguet, o “Raimundo de Lina”, de Santa Luzia, que também é cliente antigo da rede de Hipermercados Itão. “Quando cheguei da fazenda, no dia 26 de dezembro, a mulher já estava fazendo a festa. Ela informou que eu tinha sido o ganhador de um dos veículos. Eu até brinquei: disse que já sabia desde o dia que coloquei os cupons que ganharia o carro”.

Pacote de prêmios de 2020

O Itão manteve para 2020 a maior campanha promocional promovida pelo setor de supermercados no interior da Bahia. Os clientes da rede de hipermercados vão concorrer a dois veículos Fiat Argo zero e R$ 60 mil em vales-compras. Serão dois grandes sorteios, o primeiro em junho e segundo em dezembro. Já os vales-compras terão sorteio mensal.

Para o gerente de compras da Rede Itão, Iran Santos Lima, cada sorteio é a realização de um sonho. “Temos história de pessoas que venderam o carro para realizar sonho da casa própria. Outras estavam em um momento financeiro difícil e os vales-compras ajudaram a minimizar a situação. São histórias que ajudamos a construir. Isso não tem preço”, afirmou.

A campanha promocional de 2020 será lançada na segunda quinzena deste mês, com sorteios mensais de vales-compras, além dos veículos zero, conforme adiantou Iran Lima. “Mais uma vez iremos promover a maior campanha promocional de uma rede de hipermercados do interior da Bahia. São mais de 15 anos distribuindo prêmios exclusivos para os nossos clientes”, ressaltou.