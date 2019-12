Cobra estava dentro de motor de veículo no pátio da faculdade

Equipes do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (17°GBM) de Barreiras, resgataram uma cobra no motor de um carro, na manhã desta sexta-feira (13), naquele município. O animal apareceu no pátio de uma faculdade, onde o veículo estava estacionado, e, em seguida, se alojou nas engrenagens.

Assim que chegaram ao local, os bombeiros precisaram utilizar almofadas pneumáticas para levantar o automóvel e facilitar o resgate.

Segundo a equipe, a cobra tinha mais de um metro de comprimento e era da espécie jararacuçu. Ela foi colocada em uma caixa de madeira e devolvida à natureza.