Coluna de Ramiro Aquino – 13 a 16 de dezembro

“QUEM É QUEM?” DESTA SEMANA CONTEMPLA duas figuras da melhor estirpe e de família exemplar. Uma dica: são parentes. Repito: Não vale a resposta dos interessados. Quem acertar vai ganhar um mimo. Semana passada foram as queridíssimas amigas Acácia Ribeiro e da “texana” Bio Sá.

O ENCONTRO DA FAMÍLIA BRANDÃO FOI EM COARACI (Foto) no ultimo dia 7, quando mais de 70 pessoas se reuniram na Churrascaria D´Gust para comemorar e rever muita gente. Alguns estranhos ao ninho, como eu (mas moro na rua Manoel Cerqueira Brandão), estiveram presentes. Fui a convite da família Brandão de Sá (Ceiça, Duda, Marga). Foi joia.

QUEM INGRESSOU NA ACADEMIA BRASILEIRA ROTÁRIA DE LETRAS foram o médico João Otávio Macedo, de Itabuna e o advogado/professor Josevandro Nascimento, de Ilhéus (Foto). Foi no Instituto Histórico da Bahia, em Salvador, sob a presidência do eminentíssimo Dr. Geraldo Leite (92anos).

COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO NO NATAL, o Jequitibá terá horários especiais. Vigoram a partir de 13 e 14, quando lojas e Praça de Alimentação abrirão das 9 às 23 hs. Dia 15, das 10 às 22 hs. As lojas Riachuelo, C&A, Marisa, Americanas, Centauro, Le Biscuit e Renner, abrem a partir das 9:00 hs.

ESTES FIZERAM HISTÓRIA NO DIVINA e ganham destaque na coluna de hoje: Isabel Rodrigues, Isabel e Sandra Menezes (Fotos). Nossa homenagem.