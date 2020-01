Coluna de Ramiro Aquino – 24 a 27 de janeiro

“QUEM É QUEM?” NA LEMBRANÇA DE VOCÊS e que fizeram furor quando ainda eram inocentes (Fotos). Na edição passada quem acertou? Eram Ceiça Sá (craque na música) e Jurandir (“quase” craque no futebol).

CONFIRMADA PARA 8 DE FEVEREIRO a Feijoada do Tarik, que já se tornou tradição no sábado do carnaval antecipado. Aviso com antecedência. Adquiram logo seus passaportes. Dois dias antes, 6, tem o Bailinho Delux. Ingressos no Tarik, Colcci ou Lojas Macedo, em Itabuna e no Karioca, em Ilhéus.

QUEM VAI SER HOMENAGEADO É JEAN BARAÚNA, Coordenador do GAC e que recebeu a visita de Washington Cerqueira (Foto).

UM DOS GRANDES CAMPEÕES DO II TORNEIO DE PESCA do Águas de Olivença foi o amigo Petrônio Sá (Foto c/ Vanessa e organização). O torneio tem fins solidários e arrecadou alimentos para instituição de caridade.

GACC SUL BAHIA FEZ AÇÃO SOLIDÁRIA com cinco comunicadores (Foto), Aline Souza, Auriana Bacelar, Oziel Aragão, Kylliana Alves e Ramiro Aquino, que fizeram o papel do telemarketing pedindo ajuda para a instituição junto a amigos e clientes. Foram arrecadados milhares de reais.

ITABUNA PASSOU A TER O SINAL DIGITAL DA TVE no canal 6.1 desde dia 9 passado. A TVE faz parte da Secretaria da Educação da Bahia, tem 34 anos e traz conteúdo de jornalismo, shows, esportes, programas infantis, educativos e culturais.

A HOMENAGEM HOJE É PARA os colegas Agnaldo, Aloysio e Ângelo Freire (Fotos), os três fizeram história no Divina. Boa época, que dá saudades.