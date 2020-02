Coluna de Ramiro Aquino

QUEM É QUEM NAS FOTOGRAFIAS AGORA EXIBIDAS (Fotos)? São duas figuras notáveis na história do Divina. Semana passada, foram lembrados Izaú Fiterman e Lídia Midlej.

FORAM NOMEADOS E TOMARAM POSSE ESTA SEMANA, por nomeação do Governador Rui Costa, o novo Reitor da UESC, Alessandro Santana e o Vice-Reitor, Mauricio Moreau (Foto). A solenidade foi no auditório da Universidade. Boa gestão.

FOI HOMENAGEADO ESTA SEMANA O DELEGADO DA PC Izael Fiterman pelos serviços prestados à comunidade na 63ª CIPM-Ibicaraí (Foto). Extremamente merecedor, pois o mesmo é justo e prima pela legalidade.

O SETOR DE SHOPPING CENTERS (577 no País) cresceu além das expectativas em 2019, com aumento de 7,9% e faturamento de R$192,8 bilhões, de acordo com a Abrasce. Os resultados são os melhores desde 2014. Os investimentos em promoção e marketing foram determinantes para aumentar o fluxo de visitantes e as vendas em datas comemorativas. Para 2020, já foram anunciados 19 novos empreendimentos (7/Nordeste, 5/Sudeste, 4/Sul e 3/Centro-Oeste). A Área Bruta Locável (ABL) dos empreendimentos teve um crescimento de 2,7% em comparação a 2018. Destaque-se o crescimento de 1,6% no número de empregos, totalizando mais de 1,1 milhão em vagas diretas. Os cinemas são os espaços mais usados para lazer nos shoppings e continuam em ritmo de crescimento. A Abrasce foi fundada em 1976, tem sede em São Paulo e é presidida por Glauco Humai.

ESTÁ CONFIRMADO PARA 14/MARÇO NO LOS PAMPAS o IV Encontro de Ex-alunos do Divina Providência. Faltam apenas 36 dias. Reunião preparatória foi realizada no Araújo´s Bar (Foto). Estou falando demais do Divina? A turma merece.

SERÁ HOJE, 7, A PARTIR DAS 14 HS o evento promovido pelo SEBRAE chamado de Sexta da Oportunidade, com o tema “Como planejar o seu negócio”. As inscrições poderão ser feitas pelo site lojavirtual.ba.sebrae.com.br ou pelos fones 73-3612-9734 e 99974-2262.

NOSSA HOMENAGEM HOJE É PARA TRÊS PERSONALIDADES que fizeram história no Colégio Divina Providência: Francisco Cunha, Izaú Fiterman e Jairo Xavier (Fotos). Atuantes nas profissões que escolheram.