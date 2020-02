Com parabéns para Cabôco Alencar, Lavagem da Orla agita domingo em Itabuna

Aqueles que forem à Orla do Berilo, em Itabuna, tomar uma cervejinha domingo podem até parodiar: é dois de fevereiro/ dia de Alencar/ trago-te meu carinho/ homem raro de cá. Afinal, a data marca o aniversário de Alencar Pereira, o tão querido “filósofo do beco”, e ele será o homenageado na terceira edição da Lavagem da Orla do Berilo, a partir das 15 horas.

A festa, promovida pelo bloco carnavalesco Confraria da Orla do Berilo, comemora cinco anos de existência da agremiação. “Para brindar esta data tão importante, nada melhor do que homenagear uma personalidade ligada ao Carnaval. Por unanimidade, a diretoria do bloco escolheu o também aniversariante do dia”, afirma a atriz Eva Lima, uma das diretoras.

A programação da festa, que deve inserir o itabunense no clima de Carnaval, terá bandas locais, palco, som, iluminação, carro-pipa, uma atração surpresa e a presença do aniversariante com a esposa Neusa Perlira. “Todos participando das festividades do dia 2 de Fevereiro sob os auspícios de Yemanjá”, acrescenta, animada.

Reverência ao padrinho

Ela explica que, em função da comemoração dos aniversários, a organização optou por não participar do Carnaval antecipado de Itabuna, ao contrário dos anos anteriores. “Cabôco Alencar é uma espécie de padrinho do bloco”, definiu ela, lembrando que a Confraria estreou justamente no ABC da Noite no dia 2 de fevereiro de 2016, durante as comemorações do aniversário de Alencar. “Nada mais justo do que homenagear o padrinho e o afilhado no mesmo dia”, ressalta Ari Rodrigues, também diretor e um dos fundadores do bloco.

No mesmo clima, o anfitrião Aroldo Amorim, dono do Experimenta Bar, promete muita alegria e descontração, no local onde tudo começou. “Cinco anos depois, se consolida como marca registrada no período das lavagens de bairros e locais tradicionais de Itabuna”, festeja ele.