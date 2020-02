Começa primeira fase da vacinação contra sarampo

Terá início em Ilhéus nesta segunda-feira (10) a primeira fase da vacinação contra o sarampo e o Dia D de mobilização nacional está programado para o sábado (15). O foco da campanha está em crianças e jovens de 5 a 19 anos, não vacinados ou com o processo de imunização incompleto.

Nas salas de vacinação da cidade, o público-alvo receberá a Tríplice Viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A campanha seguirá até o dia 13 de março em todo o Brasil.

Para garantir que a doença não se espalhe, a prevenção é fundamental, como explica a chefe do Setor de Imunização, Walkíria Cardeal. “A prioridade é vacinar as crianças dessa faixa etária, no entanto, os adultos também devem se imunizar”, alerta.

Apelando para os pais ou responsáveis levarem suas crianças para vacinar, ela explica que basta procurar as salas de vacina portando caderneta/cartão de vacina ou do SUS.

Pessoas que possuem as duas doses da vacina registradas no cartão não precisam comparecer, pois já são consideradas imunizadas, orienta a Secretaria de Saúde (Sesau). O Ministério da Saúde ressalta que tal vacina é segura, afirmou que está empenhado em esclarecer dúvidas e, principalmente, combater as chamadas Fake News (informações falsas) que surgem durante o período de campanha.

A doença

O sarampo é altamente transmissível, podendo provocar sérias complicações e evoluir para óbito. O vírus pode ser transmitido seis dias antes e quatro dias após a erupção cutânea por dispersão de gotículas com partículas virais no ar, principalmente em ambientes fechados, como creches, escolas, clínicas e meios de transporte, incluindo aviões.

Os sintomas do sarampo são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal, antecedendo ao exantema. Para o reforço da campanha, será divulgado nos próximos dias um calendário de assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Por conta do período festivo de Carnaval na cidade, o atendimento do sábado (15) será das 8 às 13 horas.