Começa restauração no Semi-anel Rodoviário de Itabuna

O Semi-Anel Rodoviário de Itabuna, que liga a BR-101 à BR-415, está passando por restauração. A obra em andamento na rodovia do litoral sul baiano está com 50% de execução. A previsão de conclusão é no mês de abril. Os serviços estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) em 7,2 km da via.

“Com a obra, o fluxo de veículos, principalmente de carga que vem da região de Itapetinga e Vitória da Conquista, em direção à Ilhéus, não tem a necessidade de entrar em Itabuna”, ressalta Saulo Pontes, superintendente de Infraestrutura de Transportes da Bahia. A via é utilizada como alternativa para ir da BR-415 com destino a BR-101.

Na região, a construção da ponte Ilhéus-Pontal também está em andamento. A implantação do equipamento está com 90% de execução e prevista para ser finalizada em março. A ponte contribuirá para mais fluidez no tráfego de veículos, principalmente na alta estação, quando o fluxo de turistas aumenta em Ilhéus. Além disso, os serviços de manutenção estão sendo realizados na BA-270, da BA-001 até Santa Luzia, e na BA-651, entre Coaraci e a BA-969.