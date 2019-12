Complexos Poliesportivos Educacionais serão construídos na Bahia

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) implantará 20 Complexos Poliesportivos e Educacionais, com infraestrutura para a prática das diferentes modalidades esportivas e equipamentos como ginásio de esportes, piscinas, campos de futebol e pista de atletismo, dentre outros. A licitação para a implantação dos primeiros cinco complexos foi publicada, neste sábado (21), no Diário Oficial do Estado e contemplará os municípios de Irecê, Riachão do Jacuípe, São Gonçalo dos Campos, Jequié e Conceição do Coité.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, afirmou que os Complexos Poliesportivos e Educacionais têm um grande significado para a aprendizagem dos estudantes baianos. “O espaço é uma oportunidade de interação de práticas esportivas e culturais, envolvendo toda a comunidade. Isto fortalecerá nossas ativdades voltadas às políticas para a juventude e a Educação Integral, além de reforçar a importância do regime de colaboração com os municípios que poderão utilizar os complexos como local para torneios, competições e eventos, mobilizando a rede estadual e municipial e a população em geral”, destacou.

A iniciativa é mais uma ação do Governo do Estado, por meio da SEC, para requalificar a infraestrutura de educação, esporte, lazer e cultura, disponibilizando equipamentos com moderno padrão aquitetônico e fortalecendo a prática esportiva, artística e cultural no currículo escolar. Além da rede estadual, os complexos atenderão aos estudantes das redes municipais e particular, e a comunidade.

Esta iniciativa vai ao encontro dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que têm como meta a ampliação da jornada escolar e de tempo integral.

Como parte deste processo, a partir de 2020, 60 novas escolas serão construídas na capital e no interior. Intervenções também continuarão sendo realizadas nas unidades escolares já existentes, através de manutenções e reformas.