Comunidades e diocese de Ilhéus recebem a nova Paróquia de São Paulo Apóstolo

Na ensolarada manhã do domingo de 12 de janeiro, comunidades participaram em Ilhéus de uma missa solene para a esperada instalação canônica da Paróquia de São Paulo Apóstolo, na Avenida Princesa Isabel, e posse como pároco do Padre José Alvino de Cristo, o conhecido Padre Cristo. Com celebração festiva, a missa, presidida pelo bispo da Diocese de Ilhéus, Dom Mauro Montagnoli, contou com a presença de padres, diácono, fiéis, representantes do governo municipal e pessoas das comunidades.

A nova Igreja de São Paulo Apóstolo da Avenida Princesa Isabel, antes capela e, até então, capelania pertencente à Paróquia Santa Rita há dez anos, agora possui o status de Paróquia, conferido pela leitura do decreto episcopal de número 3002 de 2 de janeiro de 2020, durante a missa.

A Paróquia de São Paulo Apóstolo passou a ser a Igreja Matriz não só da comunidade da Princesa Isabel, mas também da comunidade dos Carilos, da Capela de São Frei Galvão, situada no Alto da Conquista, e da comunidade da Avenida Esperança, da Capela de São Lucas, na Rua Luiz Gama, ambas antes pertencentes à Paroquia Santa Rita e Paróquia de Santa Terezinha.

Início – Foi no ano de 1976 que a história da nova Paróquia de São Paulo Apóstolo começou. Um grupo de pessoas, em santas missões, se reunia na rua para fazer círculos bíblicos. Depois, os encontros passaram a ser realizados em um barracão construído no espaço onde hoje está edificado o prédio da Igreja, e, em seguida, pouco a pouco, foi sendo construída uma capela de tijolinhos.



Ilheense, nascido e criado na Avenida Princesa Isabel, hoje, com 63 anos de idade e 34 de sacerdócio, cuja ordenação realizou-se em 1º de setembro de 1985, o Padre Cristo, como é chamado, na transição de Capelão à posse como Pároco, emocionado, lembrou durante a celebração o momento de como se iniciou a construção das primeiras bases da Igreja e os desafios enfrentados na reconstrução do prédio.

Na ocasião, o secretário Hermano Fahning, da pasta de Serviços Urbanos, acrescentou: “Padre Cristo tem o trabalho reconhecido por toda a cidade e por isso foi nomeado como comendador do mérito de São Jorge dos Ilhéus pelo prefeito Mário Alexandre. O dia de hoje é motivo de alegria para nós. Que ele continue o importante trabalho que realiza junto à comunidade e às famílias”.

Moradora da Princesa Isabel há vinte anos, Eliene dos Anjos comentou que a transformação da capelania São Paulo Apóstolo em paróquia é uma realização de cada cristão que acompanhou o passo a passo da luta de Padre Cristo e dos Padres antecessores. “No começo, era só um sonho. Quando tinha chuva, caiam as paredes, o telhado, e a comunidade fazia a vaquinha e reconstruía.

Na época da construção, fomos para a sede da Igreja provisória, uma casa onde o Padre Cristo nasceu e foi criado, o que foi bastante gratificante. E Padre Cristo ali, buscando ajuda com a simplicidade e carisma que tem. A comunidade foi se reconstruindo e hoje, vendo a Capelania se tornar Paróquia, é prazeroso. Estou muito feliz por fazer parte desse sonho hoje realizado, graças a Deus”, disse Eliene.

O pároco não escondeu a emoção. “Essa é uma Igreja para acolher a todos, missionária. A Igreja se constrói com seu povo feliz. O quanto esperei, trabalhei e rezei por isso aqui. Vontade de sair abraçando todos”, revelou.