Confira o que rola no projeto “Cidade Verão” em Ilhéus

Com a iniciativa do projeto Cidade Verão, a Prefeitura de Ilhéus, em parceria com setores privados, oferece para o público, tanto ilheenses quanto visitantes, um verdadeiro complexo de lazer no centro da cidade. Variadas são as opções de entretenimento, cultura, gastronomia e turismo durante a alta temporada. Além do vasto litoral e belas praias, o município proporciona um leque de equipamentos espalhados ao longo de toda a avenida Soares Lopes para a população aproveitar a estação mais quente do ano.

Entre os empreendimentos, integram o complexo o parque de diversões, Feira do Livro, Expoilhéus, pavilhão cultural com expositores do mercado de artesanato, área gastronômica com food trucks, circo e atrativos ligados à culinária, arte, música e cultura, que fazem de Ilhéus uma Cidade Verão bem diversificada e divertida.

Puxada e Lavagem

Além da estrutura montada na avenida, um calendário com atrativos da cultura ilheense está em curso e conta com tradicionais manifestações populares. “Por meio do fomento das manifestações festivas e religiosas da nossa cidade, buscamos valorizar a tradição e a memória, ao traduzir o retrato e identidade do nosso povo”, enfatiza o Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre.

De hoje (10) a domingo (12), acontece a Festa da Puxada do Mastro de São Sebastião, com uma programação recheada de atrativos e apresentações culturais. Ao longo de três dias, acontecerão o desfile com o grito da madrugada do cortejo dos mascarados, hasteamento das bandeiras, fogo simbólico, rituais indígenas Poranci, Missa do Tríduo a São Sebastião, shows de bandas locais, caminhada para a mata de Ipanema, rituais de derrubada dos mastros e cortejo da Puxada do Mastro de São Sebastião pelas praias e avenidas de Olivença. No domingo, está previsto ainda o Terno de Reis, com o cortejo da charanga da alegria das mulheres floridas, em Olivença.

Já a Festa da Lavagem da Escadaria da Catedral de São Sebastião, centro de Ilhéus, acontecerá no próximo dia 16 de janeiro, e a festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, com manifestações tanto no Malhado quanto na Maramata, bairro Pontal.